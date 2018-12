Feuer in Echzell und Frankfurt

Nach einem verheerenden Brand in ihrem Mehrgenerationenhaus ist eine Familie aus Echzell ohne Wohnung. Einen schweren Brand gab es auch im Frankfurter Nordend. Dort wurden zwei Bewohner verletzt.

Gegen 5.45 Uhr am frühen Samstagmorgen meldeten Nachbarn eines Wohnhauses in Echzell-Bisses (Gießen), dass dessen Dachstuhl vollständig in Flammen stehe. Die gesamte Feuerwehr der Gemeinde Echzell rückte aus.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte die achtköpfige Familie ihr dreistöckiges Zuhause, wo sie mit drei Generationen lebte, bereits unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte ein Übergreifen auf die Nachbarschaft. Lediglich ein Nebengebäude wurde beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 250.000 Euro.

Nach bisherigem Ermittlungsstand brach das Feuer in oder an Mülltonnen aus, die an einer Hauswand abgestellt waren, wie die Polizei weiter mitteilte. Wie die Flammen von dort zum Dachstuhl übergriffen, ist unklar. Brandermittler sollten die genaue Ursache ermitteln. Die obdachlos gewordene Familie wurde zunächst im Dorfgemeinschaftshaus betreut und kam danach bei Verwandten unter.

Nachbarn wollten sich aus zweitem Stock abseilen

Auch in Frankfurt kam es in der Nacht zu Samstag zu einem folgenschweren Brand. Gegen 1 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Wohnungsbrand im Stadtteil Nordend gemeldet. Die betroffene Wohnung in einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus lag im ersten Obergeschoss. Aus deren Fenstern schlugen bereits die Flammen, als die Feuerwehr eintraf.

Auf der Rückseite des Gebäudes standen mehrere Hausbewohner an Fenstern und riefen um Hilfe. Im zweiten Obergeschoss hatten offenkundig mehrere Bewohner vor, sich mithilfe von zusammengeknoteten Handtüchern selbst zum Boden abzuseilen. Die Feuerwehrleute hielten sie davon ab, auch weil sie nach deren Einschätzung nicht wirklich in Gefahr waren, wie ein Sprecher sagte.

Mit einem Strick aus Bettlaken wollten sich einige Bewohner abseilen. Bild © keutz-tvnews.de

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer gegen 1.30 Uhr und entrauchten das Treppenhaus. 14 Bewohner fanden für die Dauer des Einsatzes Zuflucht in einem Bus der Feuerwehr.

Zwei Hausbewohner kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, darunter der Mieter der vom Brand betroffenen Wohnung. Diese ist wie die darunter liegende Unterkunft vorerst unbewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 100.000 Euro. Zur möglichen Brandursache gab es keine Angaben.

Sendung: hr-iNFO, 15.12.2018, 8:00 Uhr