Im osthessischen Lauterbach hat es in einem Doppelhaus gebrannt, das Gebäude ist seitdem einsturzgefährdet. Einer der Bewohner soll absichtlich eine Explosion herbeigeführt haben, seine Leiche wird in den Trümmern vermutet.

57-Jähriger soll tödliche Explosion ausgelöst haben Die Doppelhaushälfte ist nicht mehr bewohnbar.

Nach dem Brand in einem Doppelhaus in Lauterbach im Vogelsberg rechnet die Polizei nicht mehr damit, dass ein 57 Jahre alter Bewohner noch lebendig gerettet werden kann. Es sei davon auszugehen, dass er sich in den Trümmern befindet, teilten die Beamten am Dienstag mit. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen habe der Vermisste die Explosion, die zu dem Brand geführt hat, am Vorabend selbst ausgelöst.

"Anhand der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Explosion mittels Gas in suizidaler Absicht von dem 57-jährigen Mann ausgelöst wurde", hieß es in einer Mitteilung. Der Mann soll sich zuvor mit seiner 51 Jahre alten Ehefrau gestritten haben. Sie konnte sich mit leichten Verletzungen aus dem Gebäude retten. Ein anderer Mann habe ebenfalls leichte Verletzungen erlitten, hieß es. Die Hintergründe sind noch unklar.

Gebäude noch einsturzgefährdet

In der Doppelhaushälfte in der Bertha-von-Suttner-Straße hatte es am Montagabend gegen 19.40 Uhr eine Explosion gegeben. Es entwickelte sich ein Brand, der auf die andere Hälfte des Gebäudes übergriff. Zwar konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen, wegen Einsturzgefahr war das Haus aber auch am Dienstagmittag noch nicht begehbar. Das sollte im Laufe des Tages geschehen.

Der Sachschaden wurde auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizidgedanken Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Hier finden Sie Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige.



Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222.



Um die Anonymität der Anrufer zu wahren, ist die Übermittlung der Rufnummer gesperrt und wird somit in keinem Display der Telefonseelsorge angezeigt. Anrufe bei der Telefonseelsorge werden auch im Einzelverbindungsnachweis nicht aufgeführt.



Auch im Internet kann die Telefonseelsorge kontaktiert werden unter: telefonseelsorge.de



Weitere Informationen zu Hilfsangeboten - beispielsweise Selbsthilfegruppen - finden sich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: suizidprophylaxe.de Ende der weiteren Informationen