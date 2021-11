Haus in Breitenbach in Flammen

In Breitenbach am Herzberg (Hersfeld-Rotenburg) hat am späten Dienstagabend ein Haus gebrannt.

Laut Polizei konnten sich zwei Personen aus dem einstöckigen Gebäude ins Freie retten. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war kurz vor Mitternacht noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei ging zunächst von einem fünf- bis sechsstelligen Schaden aus. Zur Brandursache gab es noch keine Informationen.