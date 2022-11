Haus in Wehretal in Flammen

Im Ortsteil Wehretal-Reichensachsen (Werra-Meißner) ist am Dienstag ein Wohnhaus in Brand geraten.

Personen hätten sich nach ersten Erkenntnissen nicht in dem Haus aufgehalten, teilte die Polizei mit. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten am Mittag noch an. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.