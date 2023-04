In der Nacht zum Sonntag hat eine Bewohnerin eines mehrstöckigen Wohnhauses in Wiesbaden ein Feuer im Flur bemerkt und selbst gelöscht.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verhinderte sie so Schlimmeres. Die Polizei nahm vor Ort einen 54-Jährigen fest, ebenfalls Bewohner des Hauses. Er wird verdächtigt, den Brand selbst gelegt zu haben. Er kam in eine psychiatrische Klinik.