Ein technischer Defekt an einem Stromverteilerkasten hat vermutlich zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Büttelborn (Groß-Gerau) geführt.

Ein Bewohner hatte das Feuer am Sonntagmorgen bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Er brachte seine Frau und die beiden Kinder in Sicherheit. Die Beamten schätzten den Schaden auf 10.000 Euro.