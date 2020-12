Eine Kapsel mit Proben von einem Asteroiden soll am Samstag auf der Erde landen. Forscher aus Frankfurt können es kaum erwarten. Sie werden die Staubkörner untersuchen.

Professor Brenker: "Dann haben Sie die Bausteine für Leben auf jedem anderen Himmelsobjekt" Prof. Frank Brenker von der Uni Frankfurt untersucht Staub aus dem All.

Wenn am Samstagabend eine kleine Raumkapsel mit Sternenstaub in der australischen Wüste landet, werden Frankfurter Wissenschaftler das Geschehen via Livestream besonders gespannt verfolgen. Professor Frank Brenker vom Institut für Geowissenschaften der Goethe-Universität und sein Team warten sehnsüchtig auf die Proben, die die japanische Raumsonde Hayabusa-2 (japanisch für Wanderfalke) dem Asteroiden Ryugu entnommen hat.

Expertise aus Frankfurt gefragt

Der hessische Forscher wird die Asteroidenpartikel in einer frühen Untersuchungsphase als einer der ersten genau unter die Lupe nehmen. Mit speziellen hochenergetischen Röntgenstrahlen erstellen die Wissenschaftler eine "chemische Tomographie" der voraussichtlich etwa einen Millimeter großen Staubpartikel, wie Brenker im Gespräch mit hessenschau.de erklärt. Dabei wird die dreidimensionale Verteilung von Haupt- und Spurenelementen in den Körnern vermessen.

Doch wie kam es zu der Zusammenarbeit mit den Japanern? "Wir haben unsere Messtechniken angeboten", erklärt der 54-Jährige. "Da die japanische Raumfahrtagentur JAXA keine Wissenschaftler hat, die das ähnlich gut können, hat man uns mit in das Voruntersuchungsteam genommen."

Zudem ist Brenker in Sachen interstellare Materie kein unbeschriebenes Blatt. Die frühe Phase des Sonnensystems, die Geologie von Planeten und die Zusammensetzung von Kometenstaub gehören zu seinen Forschungsschwerpunkten. Er war schon an der Stardust-Mission der Nasa beteiligt, die 2006 interstellaren Staub und Kometen-Partikel zur Erde brachte.

Gibt es die Bausteine des Lebens auf anderen Planeten?

Hayabusa-2 war 2014 gestartet, im vergangenen Jahr gelang es dann, Proben von Ryugu zu entnehmen, einem im Durchmesser rund 900 Meter großen Asteroiden der sogenannten C-Klasse. Diese sehr dunklen Himmelskörper gehören zu den ursprünglichsten Objekten des Sonnensystems und machen etwa 75 Prozent aller Asteroiden aus. Es wird vermutet, dass sie besonders reich an organischen Stoffen sind. Das "C" steht dabei für Kohlenstoff.

Von der Untersuchung des Ryugu-Materials erhofft sich Brenker weitere Erkenntnisse darüber, ob Asteroiden einst die Bausteine des Lebens auf die Erde brachten, nämlich bestimmte Aminosäuren und vor allem Wasser in bestimmter Zusammensetzung. Ließe sich das bestätigen, so hieße das, dass nicht nur die Erde damit gesegnet ist.

Denn Asteroiden jeder Größe schlugen in der Vergangenheit auch auf dem Mars, der Venus, dem Merkur oder den Jupitermonden ein. "Dann haben Sie die Bausteine für Leben auf jedem anderen Himmelsobjekt in unserem Sonnensystem auch", ist Brenker überzeugt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Lebensformen dann auch anderswo entwickelten, schätzt der Wissenschaftler als sehr hoch ein.

Reines, unverändertes Material

Deshalb sind die Ryugu-Proben für die Forscher von so großem Wert. Zwar ist Material aus dem All in nicht unbeträchtlicher Zahl schon verfügbar, nämlich Steine und Partikel, die als Meteoriten auf der Erde landen. Doch diese sind in der Atmosphäre erhitzt worden, haben durch Liegezeit Luftfeuchtigkeit aufgenommen und waren anderen irdischen Einflüssen ausgesetzt.

Was Brenker und seine Kollegen für ihre Untersuchungen aber brauchen, ist reines, unverändertes Material, das direkt vom Asteroiden kommt. Darum fiebert der Weltraumforscher der Landung am Samstagabend entgegen. Die Raumsonde Hayabusa-2 selbst wird an der Erde vorbeifliegen und zu einem anderen Asteroiden durchstarten. Die Kapsel mit den Proben wird in rund 220.000 Kilometern Entfernung abgetrennt und zur Erde weiterfliegen.

Livestream mit Vorträgen

Am Samstag gegen 19 Uhr unserer Zeit soll der etwa 40 mal 20 Zentimeter große Behälter, in dem das Material sicher eingeschlossen ist, aufsetzen. Die Goethe-Uni feiert das Ereignis mit einem Livestream im Internet. Er startet bereits um 17 Uhr mit Expertenvorträgen und Hintergründen zur Hayabusa-2-Mission. Kurz vor der Landung wird dann nach Australien geschaltet.

Bis die Proben tatsächlich nach Frankfurt kommen, wird es aber noch etwas dauern. Die Sichtung, Katalogisierung und Vermessung der einzelnen Partikel in Japan wird laut Brenker etwa ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. Erst Mitte 2021 können die Wissenschaftler sie nach Frankfurt bringen und mit ihren Untersuchungen starten.

Hoffnung auf Proben vom Mond

Derzeit sind chinesische Forscher dabei, Mondgestein zu sammeln und zurück zur Erde zu bringen. Auch davon könnten Proben bald in den Laboren der Frankfurter Geowissenschaftler landen. Erste Kontakte sind bereits geknüpft.