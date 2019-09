Der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) hat zusammen mit seinem Tochterunternehmen Vitos in Kassel eine Broschüre über die "Euthanasie"-Verbrechen der NS-Zeit herausgegeben.

In der Publikation "Geschichte und Gedenken" werde die Beteiligung der zwölf hessischen Landesheilanstalten am Krankenmord dargestellt, teilte der LWV am Montag mit.