Dieser Sommer hat Rekorde gebrochen und uns an Grenzen geführt. Und er war zugleich ein Vorgeschmack auf die Sommer der Zukunft. Eine Analyse in Wetterdaten und Satellitenbildern.

Mit dem August endete für die Meteorologen der Sommer. Der Blick unter anderem auf die Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und auf Bilder von ESA-Satelliten zeigt, wie extrem dieser Sommer war.

1. Viel mehr Sonne als sonst

Auch der Tiger im Frankfurter Zoo bekam sein Eis Bild © hr

Ja, der Sommer war sonnig. Na und? Der Blick auf die Zahlen zeigt: Dieser Sommer brachte deutlich mehr Sonnenstunden. Meteorologen vergleichen mit dem langjährigen Mittel - das ist der Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990. Gemessen daran zeigt sich, wie viel mehr Sonne es war:

Ein Hochdruckgebiet, das über Wochen wie festgetackert über Hessen hing, sorgte dafür, dass die Anzahl der Sonnenstunden Rekordwerte erreichte - der Juli etwa hatte ein Drittel mehr Sonnenstunden als ein Durchschnittsjuli.

2. Gut für die Biergärten, schlecht für die Nachtruhe

Sommernacht im Biergarten! Macht viel Spaß und sorgt leider häufig für Krach mit den ruhebedürftigen Nachbarn. Sommernächte - Nächte, in denen es auch um 22 Uhr noch mindestens 20 Grad warm ist - gab es in diesem Sommer in Frankfurt 50 mal, deutlich mehr als 2017 (35 Sommernächte).

Und ihre Zahl wird steigen: Eine Klimaprognose des DWD für Frankfurt , die 2011 mit verschiedenen Modellen das Großstadtklima am Frankfurter Beispiel berechnet hat, sagt voraus, dass im Zeitraum von 2021-2050 die durchschnittliche Anzahl der Sommernächte um 5 bis 33 Tage im Jahr ansteigen wird, verglichen mit dem langjährigen Mittel.

Im Umland sind es im Mittel übrigens 3 bis 8 Sommernächte weniger.

3. Die Hitze war nicht gesund

Unter der großen Hitze litten vor allem alte und kranke Menschen - und manche haben sie nicht überlebt: Mit der Temperatur stiegen die Sterbezahlen, wie das hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen beobachtet hat. An einem normalen Sommertag erwartet die Statistik etwa 150 Sterbefälle - die heißen Tage führten zu einem deutlichen Anstieg.

Das Amt schätzt, dass die Hitzewelle zwischen 200 und 450 zusätzliche Sterbefälle in Hessen verursacht hat. Der Zusammenhang mit der Hitze sei klar, sagt Helmut Uphoff, der für das Landesamt in Dillenburg die Sterbezahlen auswertet: "Immer wenn die Tagesmitteltemperatur in Hessen bei über 23 Grad liegt, dann steigen die Sterbefälle an.“ Am deutlichsten sei dieser Effekt bei der Hitzewelle 2003 gewesen. Damals habe es in Hessen – je nach statistischer Berechnungsmethode – zwischen 500 und 950 Hitzetote gegeben.

4. Der Stadtsommer war härter als der Landsommer

Eine Satellitenaufnahme mit Thermokamera am 3. August 2018. Die blauen Flecken sind leider keine kühlen Orte, sondern Wolken. Bild © hessenschau.de - contains Copernicus data (2018)

Hier zwei hessische Gemeinden im Vergleich: Der Unterschied zwischen dem Frankfurter Westend und dem 150 km nördlich gelegenen Moischeid - ein Dorf mit 300 Einwohnern im Schwalm-Eder-Kreis - betrug rund 4°C.

Auch ohne von Süd nach Nord zu fahren, kann man deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land spüren: Die Wetterwarte am Frankfurter Flughafen misst im Durchschnitt 2°C weniger als die Messstation in der Innenstadt.

Laut Umweltbundesamt kann es in der Stadt bis zu 6°C wärmer werden als im Umland; Millionenstädte heizen sich stellenweise sogar um bis zu 15°C mehr auf. Der Klimawandel trifft allerdings Stadt wie Land in gleichem Maße.

5. Die Landschaft veränderte sich

Die Landschaft sah in diesem Sommer deutlich sandfarbener und karger aus - auch von oben: Die beiden Satelliten-Fotos sind im Abstand von einem Jahr aufgenommen - links 2017, rechts 2018. Zu sehen ist der Main bis zur Rheinmündung, Hochheim und der Flughafen - gesunde Vegetation wurde mit einer Spezialkamera grün hervorgehoben.

Beide Fotos sind jeweils am 9. Juli des Jahres um 10.30 Uhr aufgenommen. Die weißen Flecken rechts unten sind übrigens Wolken, die zum Zeitpunkt der Aufnahme über den Flughafen zogen.

6. Überhaupt: Viel zu wenig Regen

Eine weitere Schattenseite des Sommers 2018: der fehlende Niederschlag. Es fiel viel zu wenig Regen in Hessen, nicht nur in den Sommermonaten, sondern schon im Frühjahr.

7. Der Edersee trocknete aus

In jedem Sommer schrumpft der Edersee - in diesem Jahr dank der Hitze und des Regenmangels noch deutlicher als sonst: Die beiden Satellitenfotos zeigen den Wasserstand Ende Mai und Ende August. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht einmal mehr halbvoll.



Die Dürre geht nicht nur auf die Hitze zurück: Auch in diesem Jahr protestierten die Anwohner dagegen, dass Edersee-Wasser in großen Mengen in die Weser geleitet wurde - um die Schifffahrt auf der Weser zu stützen.

8. Extrem - und doch im Trend

Alle Sommer seit 1940 auf einen Blick - das macht deutlich sichtbar, wie sehr der 2018er Sommer heraussticht und gleichzeitig im Trend liegt: Die Kennlinie dieses Sommers liegt deutlich über den meisten letzten Jahren.



Auch wenn einzelne Sommer - zuletzt der von 2003 heißer waren: Die gesamte letzte Dekade war durch sehr warme Sommermonate geprägt. In der Grafik sind die Sommer der vergangenen zehn Jahre rot markiert - sie liegen fast alle oberhalb des Durchschnitts.



Und der Sommer 2018 ist ganz oben mit dabei.

Ausblick: Wird in Zukunft jeder Sommer so?

Nein. Verregnete, kalte Sommer wird es weiter geben - keine Frage. Aber: "Der Sommer, den wir jetzt erlebt haben, das ist schon ein Beispiel dafür, wie es in Zukunft häufiger sein kann", sagt Heike Hübener, Meteorologin im Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Der Klimawandel, erklärt sie, sei keine gerade Linie - es werde weiter Schwankungen geben. Aber fest steht für sie: "Die heißen Sommer werden häufiger - die kühlen Sommer werden viel, viel seltener."

Insofern könnte man den eben vergangenen Hitze-Sommer als Trendsetter bezeichnen.

Methoden und Datenquellen

Die im Artikel verwendeten Daten basieren auf den Messungen des Deutschen Wetterdienstes. Zur Ermittlung der historischen Werte (Landesmittelwert) wurde die mittlere Tageslufttemperatur von hessischen Wetterstationen in einer Zeitreihe zusammengefasst; damit ergibt sich ein ungefähres Bild des gesamten Bundeslandes. Im einzelnen waren es: Alsfeld-Eifa, Bad Hersfeld, Bad Nauheim, Beerfelden, Burgwald-Bottenwald, Cölbe, Dillenburg, Eschwege, Frankfurt am Main, Fulda, Geisenheim, Gießen, Moischeid, Kassel, Kleiner Feldberg, Neukirchen-Hauptschwenda, Schaafheim-Schlierbach, Schotten, Sontra, Wahlsburg-Lippoldsberg, Waldems-Reinborn und Wasserkuppe. Zwar existieren schon frühere Daten, jedoch misst das Gros der hessischen Wetterstationen erst seit 1949 die Temperaturen. Link zum DWD-Klimadatenportal

Die Modellrechnungen für das Stadtklima in Frankfurt (Anzahl der Sommernächte, Differenz Stadt-Land) entstammen der Studie von Barbara Früh, Meinolf Koßmann, Marita Roos: Frankfurt am Main im Klimawandel - Eine Untersuchung zur städtischen Wärmebelastung. Berichte des Deutschen Wetterdienstes Band 237 (2011) .

. Die Satellitenfotos basieren auf Daten des Copernicus-Programms der ESA. Die Vorher-Nachher-Bilder stammen vom Sentinel-2-Satelliten. Für die Vegetationskarten wurde der NDVI-Vegetationsindex errechnet und für Werte zwischen 0,3 und 1,0 als Farbskala transparent über die Karte gelegt. Die Temperaturkarte wurde aus dem LST (Land Surface Temperature)-Produkt des Sentinel-3-Satelliten erstellt. Rohdaten können über das Copernicus Open Access Hub heruntergeladen werden - eine Anleitung zur Verarbeitung findet sich hier .

