Im Kreis Hersfeld-Rotenburg spitzt sich die Lage in den Alten- und Pflegeheimen zu.

In mehr als jeder zweiten der 19 Einrichtungen im Kreis seien derzeit Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, teilte der Kreis mit. Besonders akut sei die Lage in einer Einrichtung in Bad Hersfeld. Damit die Bewohner weiter versorgt werden können, würden dringend Helfer in der Pflege gebraucht. Es ist der zweite Hilferuf des Kreises: Im Dezember gab es einen Corona-Ausbruch in einem Heim in Rotenburg.