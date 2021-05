Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Freigericht (Main-Kinzig) so schwer verletzt worden, dass er mit einem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Der Mann war aus bisher unbekannter Ursache auf gerader Strecke von der Straße abgekommen. Die Ermittlungen dauern an.