Der Schauspieler Hannes Hellmann wird in der Uraufführung von "Der Club der toten Dichter" im Juni bei den Bad Hersfelder Festspielen die Rolle des Schuldirektors Nolan übernehmen.

Intendant Joern Hinkel führt Regie, wie die Festspiele am Freitag mitteilten. Mit Hellmann sei ein Schauspieler mit enormer Ausstrahlung engagiert worden. Hellmann selbst sagte, er freue sich riesig. "Endlich wieder die große Bühne. Und endlich, endlich jetzt auch einmal in Bad Hersfeld." Die Bad Hersfelder Festspiele finden vom 25. Juni bis 8. August in der Stiftsruine statt.