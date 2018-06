Neue Einzelheiten zu den Krawallen im Darmstädter Herrngarten: Die Polizei setzte dabei Hunde ein. Mehrere Menschen wurden gebissen - darunter auch ein Mann, der an Hepatitis C erkrankt ist. Nun besteht Ansteckungsgefahr bei allen, die gebissen wurden.

Nach den Ausschreitungen vom Wochenende in Darmstadt hat sich ein Mann bei der Polizei gemeldet, der von einem Polizeihund gebissen worden war. Der Mann ist an Hepatitis C erkrankt - und da der Diensthund weitere Menschen verletzt haben soll, rät die Polizei Betroffenen nun zu einem Arztbesuch.

"Es geht uns nicht darum, weitere Tatverdächtige zu identifizieren", betonte ein Polizeisprecher am Dienstag. Aus diesem Grund sollen sich Opfer eines möglichen Hundebisses auch gleich an einen Arzt und nicht an die Polizei wenden.

Ansteckung unwahrscheinlich - aber nicht ausgeschlossen

Nach ersten ärztlichen Auskünften sei eine Übertragung der Krankheit aufgrund eines Bisses zwar eher unwahrscheinlich, sie könne aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.

Bei den Krawallen nach dem Schlossgrabenfest in Darmstadt waren nach Polizeiangaben mehrere Hunde im Einsatz. Die Tiere seien ein übliches Einsatzmittel, wie etwa auch Pfefferspray oder Schlagstock. In der Regel sorgten Diensthunde dafür, brenzlige Situationen zu entschärfen. "Mit seinem Gebell macht so ein Hund Eindruck, so dass Angreifer normalerweise zurückweichen", erläuterte der Polizeisprecher weiter.

In Darmstadt hat zumindest eines der Tiere zugeschnappt. Dabei könnten laut Polizei auch kleinere Wunden entstanden sein, die zunächst unbemerkt geblieben sind.

FAZ: Polizeianwärter war bewaffnet

Im Fall des Polizeianwärters, der bei den Ausschreitungen festgenommen wurde, hat die FAZ weitere Details in Erfahrung gebracht. So soll der 22 Jahre alte angehende Polizist mit Messer und Pfefferspray bewaffnet gewesen sein. Außerdem soll er ein Codewort verwendet haben, um sich und seine Freunde der Festnahme zu entziehen. Dieses Wort sei eigentlich für polizeiliche "Akutlagen" vorgesehen, schreibt die FAZ. Der 22-Jährige wollte mit dem Codewort offenbar durch eine Absperrung gelangen.

Unterdessen haben mehrere Zeugen Aufnahmen von dem Gewaltausbruch an die Ermittler gesendet. Zunächst war von 15 Dateien aus teilweise anonymen Quellen die Rede. Die meisten seien Video-Dateien. Diese Aufnahmen werden nun gesichtet und ausgewertet. Auf einem Hinweisformular im Internet können Zeugen weitere Fotos und Videos einstellen.

Flaschenverbot für Herrngarten wird geprüft

Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) forderte konsequente Strafen für die Randalierer. Außerdem müssten weitergehende Maßnahmen wie ein Glasflaschen- und Alkoholverbot im Herrngarten geprüft werden, erklärte der Rathauschef zusammen mit Bürgermeister Rafael Reißer (CDU). Der Herrngarten gehört nicht zum offziellen Festivalgelände des Schlossgrabenfests und konnte bislang ohne Kontrollen betreten werden.

Sendung: hr-iNFO, 5.06.2018, 19.00 Uhr