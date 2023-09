Menschen bei Brand in Seniorenresidenz evakuiert

Bei einem Brand in einer Seniorenresidenz in Heppenheim (Bergstraße) sind am Samstagmorgen mehrere Bewohner und Bedienstete evakuiert worden.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in einem Papiereimer aus. Acht Menschen wurden wegen des Einatmens von Rauchgas behandelt, zwei Betroffene kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus.