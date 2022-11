Regen, Wind und deutlich kühlere Temperaturen: Der November zeigt sich am Wochenende von seiner ungemütlichen Seite. Doch das soll vorerst die Ausnahme bleiben.

Es gibt ihn also doch: den Herbst. Nachdem sich der Oktober am vergangenen Wochenende mit einem furiosen Sommertagsfinale verabschiedete, macht der November nun von seinen eher unfreundlichen Qualitäten Gebrauch. Bedeutet aus meteorologischer Sicht: Regen, Wind und kühlere Temperaturen.

Während es am Mittwoch und Donnerstag noch weitgehend trocken bleibt, deutet sich vor allem am Freitag ein echter Schmuddeltag an. "Es wird kräftigeren Regen geben", sagt hr-Wetterexperte Tim Staeger. Ein Tief vom Atlantik beschert Hessen ein Herbst-Wochenende. Bei Höchstwerten von nur noch 8 bis 13 Grad erreichen die Temperaturen zwar ein jahreszeitliches Normalmaß, nach bis zu 25 Grad vor Wochenfrist aber doch eine deutliche Abkühlung. Dazu fühlt es sich durch den frischen Wind noch einmal kälter an.

Schonfrist für Sommerreifen und Heizkosten

Ein Herbststurm, wie zu dieser Zeit nicht unüblich, sei jedoch nicht in Sicht, erklärt Staeger. Auch die Nächte blieben weiterhin frostfrei. "Es deutet sich noch kein richtiger Kälteeinbruch an", sagt der Meteorologe. Ganz im Gegenteil: Schon am Samstag und Sonntag wird der Regen weniger, und zur neuen Woche ist das erste echte November-Gastspiel schon wieder Geschichte. Mildere Luft aus Südwesteuropa bahnt sich dann ihren Weg Richtung Hessen und beschert vor allem dem Süden recht freundliches Wetter.

Sonne, Wolken, mal ein Schauer und das Ganze bei bis zu 15 Grad: Mindestens bis Mitte des Monats, da sind sich die Meteorologen bereits relativ sicher, ist vom eigentlich ungemütlichen Herbst noch nicht viel zu spüren. Das Intermezzo am kommenden Wochenende bleibt vorerst die Ausnahme. "Wer Reifen wechseln muss, hat noch eine kleine Schonfrist", meint Staeger. Auch die Heizkosten könnten bei den milden Temperaturen noch etwas geschont werden.

