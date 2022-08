Im Fall des tödlichen Wohnungsbrandes in Heusenstamm (Offenbach) am Sonntag ist der 62 Jahre alte Bewohner offenbar an einer Rauchvergiftung gestorben.

Brandauslöser war vermutlich ein angelassener Herd, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die vom Nachbarn alarmierte Feuerwehr habe den Mann bewusstlos in seinem Bett gefunden.