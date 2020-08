Ein Lebensmittelhersteller ruft bei Lidl verkaufte Tiefkühlbeeren zurück.

Der "Beerenmix 750g" mit Haltbarkeitsdatum 5.8.2022 könne mit Noroviren kontaminiert sein, teilte die Firma Zumdieck in Paderborn (Nordrhein-Westfalen) am Freitag mit. "Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren", hieß es. Die Beeren wurden laut lebensmittelwarnung.de auch in Hessen verkauft.