Aus acht Euro mach 90 Millionen: Diese Summe hat ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet am Freitag beim Eurojackpot kassiert.

Sechs Wochen lang war in der höchsten Gewinnklasse der Lotterie Eurojackpot nicht mehr gewonnen worden. Mit 90 Millionen Euro war der Jackpot deshalb am Freitag prall gefüllt. Die stattliche Summe sicherte sich ein Tipper aus dem Rhein-Main-Gebiet, wie Lotto Hessen mitteilte.

Der Mann habe seinen Tipp nur wenige Stunden vor Annahmeschluss im Internet abgegeben. Acht Euro Einsatz reichten ihm für den Volltreffer. Gleich der erste seiner nur vier ausgefüllten Tipps enthielt die richtigen Zahlen, die am Abend in der finnischen Hauptstadt Helsinki gezogen wurden: 15, 26, 35, 37, 43 sowie die Eurozahlen 3 und 8. Außer ihm gelang das am Freitag in ganz Europa niemandem. Die gesamten 90 Millionen Euro erhält er nun steuerfrei auf sein Konto.

Jackpot sieben Mal an Einzelperson ausgezahlt

Seit Beginn der europäischen Lotterie im Jahr 2016 wurde die Höchstsumme von 90 Millionen Euro sieben Mal an einen einzelnen Gewinner ausgeschüttet. Bisher gelang dies nach Angaben von Lotto Hessen drei Deutschen aus anderen Bundesländern, zwei Finnen und einem Tschechen.

Der bisher erfolgreichste Hesse beim Eurojackpot war ein Angestellter aus Nordhessen: Im Jahr 2016 kassierte er gut 84,8 Millionen Euro.

Sendung: hr3, 28.05.2021, 23 Uhr