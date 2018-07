Schnell die Tippscheine rausgeholt und kontrolliert! Der 90-Millionen-Eurojackpot ist geknackt und wird geteilt. Einer der zwei Mega-Gewinne von je 45 Millionen Euro geht an einen Glückspilz aus Hessen.

In der Gewinnklasse 1, in der es im Eurojackpot 90 Millionen Euro zu holen gab, landeten zwei Spieler einen Volltreffer. Einmal gehen 45 Millionen Euro nach Hessen, die andere Hälfte des Mega-Gewinns geht nach Sachsen-Anhalt.

Weitere Informationen Die Gewinnzahlen 5 aus 50: 2 - 7 - 24 - 38 - 45

Eurozahlen 2 aus 10: 5 - 8 Ende der weiteren Informationen

Wie die Westdeutsche Lotterie GmbH am Freitag bekanntgab, setzten beide Spieler die fünf richtigen Kreuze und hatten zudem beide Eurozahlen. In der Gewinnklasse 2, in der man fünf Zahlen und eine Eurozahl korrekt tippen muss, waren 24 Spieler erfolgreich. Auch unter diesen Glücklichen ist ein Hesse, der sich auf rund eine Million Euro freuen darf.

Vor zwei Wochen erst hatte ein Mann aus dem Hochtaunus beim Eurojackpot 2,2 Millionen Euro gewonnen, war aber mit fünf Richtigen und einer Eurozahl am ganz großen Wurf vorbeigeschrammt.