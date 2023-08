Nach den schweren Gewittern in der vergangenen Woche herrscht in Hessen erneut Unwettergefahr. Vor allem am Freitag könnte es heftig werden.

Blitze, Starkregen und Überflutungen in der vergangenen Woche: Kaum ist das Chaos-Wetter in Hessen vorbei, steht die nächste Unwettergefahr vor der Tür.

Am Donnerstag und Freitag sind heftige Gewitter möglich, wie hr-Wetterexperte Ingo Bertram erklärte: "Die feucht-heiße Luft, in der die Gewitter in der vergangenen Woche entstanden sind, ist nie ganz verschwunden. Es wurde am Wochenende ruhiger, weil ein Hochdruckgebiet die Gewitter gedeckelt hat."

Zwischenzeitlich sei die feuchte Luft in den Süden Deutschlands gerutscht, sollte aber ab Donnerstag wieder in Richtung Norden schwappen. Dazu komme ein Tief aus Nordwesteuropa. "Beides zusammen schafft die Dynamik für mögliche heftige Gewitter", erklärt Bertram.

Unterschiedliche Vorhersagen

Am Donnerstag seien in Hessen besonders am Abend heftige Gewitter möglich. Am Abend sollte es vom Westen her schwüler werden. Unsicher war laut Bertram am Mittwoch noch, ob die Feuchtigkeit in der Luft für Gewitter ausreiche.

"Es gibt Vorhersagemodelle, nach denen es am Donnerstagabend von Rheinland-Pfalz bis ins Rhein-Main-Gebiet heftige Gewitter geben soll", so der hr-Meteorologe. In anderen Modellen würde die Feuchtigkeit hierfür gerade noch nicht ausreichen. Dann sei lediglich mit Schauern oder wenig spektakulären Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen dabei: 27 bis 32 Grad.

Heftige Gewitter am Freitag am wahrscheinlichsten

Am Freitag seien heftige Unwetter noch wahrscheinlicher: "Bis dann hat sich die feuchte Warmluft ausreichend in Hessen ausgebreitet und das Tiefdruckgebiet sorgt weiterhin für viel Dynamik" - ein Gewitterteppich über ganz Hessen also.

Die heftigsten Gewitter seien am Nachmittag möglich, "weil eine gewisse tagesbedingte Erwärmung notwendig ist". Aber bereits in der Nacht zum Freitag und am Mittag seien einzelne Gewitter möglich. Es werden Höchstwerte bis zu 31 Grad erwartet.

Unwetter vergleichbar mit vergangener Woche?

"Im Extremfall könnten sich heftige Unwetter wie in der vergangenen Woche ereignen", so Bertram. Der Schwerpunkt der Gewitter könne diesmal aber auch in einem anderen Bundesland liegen, etwa in Baden-Württemberg, Bayern oder Thüringen.

Ab Samstag sinke die Unwettergefahr dann wieder deutlich. Es werden viele Wolken erwartet, nur hin und wieder Sonnenschein. Vereinzelte Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte sollen bei 20 bis 26 Grad liegen.

In der kommenden Woche soll es unbeständig bleiben und deutlich kühler als in den vorherigen Tagen werden.