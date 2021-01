Wunderkerzen statt Böller, Feier im engsten Kreis statt großer Party: Hessen hat das ruhigste Silvester seit langem erlebt. Die Polizei vermeldete ungewöhnlich wenige Einsätze. Nur ganz vereinzelt musste die Feuerwehr ausrücken.

2020 war kein Jahr zum Feiern - und so ist auch die Silvesternacht in Hessen äußerst ruhig verlaufen. In einer ersten Bilanz sprach die Polizei von ungewöhnlich wenigen Einsätzen. An vielen Orten gab es zusätzlich zu den coronabedingten Kontaktbeschränkungen und dem Alkoholverbot zusätzlich noch Ausgangsperren und ein Böllerverbot. "Das hat es so noch nicht gegeben, dafür hat es aber ziemlich gut funktioniert", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt in einer ersten Bilanz. Den Römerberg habe er noch nie so leer gesehen. "Wir sind wirklich froh, dass die Leute sich an die Regeln gehalten haben und zuhause gefeiert haben."

Polizei lobt "solidarisches Verhalten"

Tatsächlich sorgte eine starke Polizeipräsenz in der Silvesternacht überall in Hessen für teilweise leere Innenstädte. Nur in Einzelfällen wurde gegen Ausgangssperren verstoßen, die in einigen Landkreisen gelten. "Die Offenbacher Bürgerinnen und Bürger haben sich vorbildlich an die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gehalten", lobte beispielsweise die dortige Polizei am Freitagmorgen und dankte für das "solidarische Verhalten in diesen besonderen Zeiten". Im Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen wurden in der Nacht insgesamt 44 Verstöße gegen die Ausgansbeschränkungen gezählt. Aber auch hier zog die Polizei eine erste positive Bilanz der Silvesternacht.

Obwohl vor Silvester keine Raketen und Böller verkauft werden durften, gab es vor allem in den Städten doch ein größeres Feuerwerk. Doch anders als in den Silvesternächten der vergangenen Jahre war die Knallerei recht schnell vorbei - und deutlich schwächer.

Rakete setzt Balkon in Kassel in Brand

Vereinzelt musste die Feuerwehr ausrücken, um Brände zu löschen. So war in Kassel vermutlich eine Silvesterrakete auf einem Balkon gelandet und hatte dort abgestellte Gartenmöbel in Brand gesetzt. Die Bewohner der dazugehörigen Wohnung kamen in ärztliche Behandlung, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Auch in Frankfurt-Bonames brannte es auf einem Balkon, in Gießen-Wieseck in einer Garage. Ob in diesen beiden Fällen auch Raketen den Brand auslösten, ist noch unklar.

Eine Silvesterrakete löste in Kassel einen Balkon-Brand aus. Bild © Feuerwehr Kassel

