Im hessischen Staatswald sollen in diesem Jahr 5,5 Millionen Bäume auf geschädigten Flächen angepflanzt werden, auch mit Hilfe von Freiwilligen.

In fast allen Forstämtern seien rund um den Internationalen Tag des Waldes am 21. März Mitmach-Pflanzaktionen geplant, teilte der Landesbetrieb Hessen Forst in Kassel mit, der sich um landeseigene sowie kommunale Waldgebiete kümmert. Die Dürrejahre 2018 bis 2020 haben dem Wald in Hessen schwer zugesetzt. Die Trockenheit machte vor allem die Fichte anfällig für Stürme oder Schädlinge wie den Borkenkäfer.