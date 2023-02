Katastrophe in der Türkei und Syrien Flaggen auf Halbmast und Spenden für Erdbebenopfer

Ein Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls: Nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien wehen die Flaggen in Hessen auf Halbmast. Die Türkische Gemeinde Hessen hat eine zentrale Sammelstelle für Spenden für die Opfer eröffnet.