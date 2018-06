Überflutete Straßen und Keller, ausgefallene Flüge und eine evakuierte Intensivstation: Nach den Unwettern in Hessen wird aufgeräumt - und gebangt. Denn die nächsten heftigen Gewitter sind schon im Anflug.

Ob Frankfurt am Main, Mücke im Vogelsberg oder Etzen-Gesäß im Odenwald: Die heftigen Unwetter vom Donnerstag haben in Teilen Hessens ihre Spuren hinterlassen. Auch am Freitag werden Bewohner und Einsatzkräfte nochmit dem Beseitigen von Schlamm oder dem Leerpumpen von Kellern beschäftigt sein.

Und wer diesmal verschont wurde, könnte schon bald selbst an der Reihe sein: In der Nacht zum Freitag klangen die Gewitter wieder ab - doch die Verschnaufpause währt wohl nur kurz. "Es besteht weiterhin Unwettergefahr und das noch bis einschließlich Montag", sagt hr-Wetterexperte Jörg Pfeifer.

Schwimmen in der Tiefdruckrinne

Schuld ist eine sogenannte Tiefdruckrinne, die sich aus zwei Tiefs über dem Mittelmeer und Portugal gebildet und über uns breit gemacht hat. "Morgens ist es meist freundlich und trocken. Die Gewitter kommen dann vor allem nachmittags und halten sich bis in die erste Nachthälfte", erklärt Meteorologe Pfeifer.

So war es auch beim aktuellen Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hatte in mehreren Regionen des Landes die höchste Unwetterwarnstufe ausgerufen. Als es am Donnerstagnachmittag losging, traf es vor allem das Rhein-Main-Gebiet. Inzwischen normalisiert sich die Lage wieder - vor allem im besonders betroffenen Bahn- und Flugverkehr.

Intensivpatienten noch in anderen Kliniken

Am Frankfurter Hauptbahnhof kam es am Freitagmorgen zu keinen Ausfällen mehr. Ein Teil der S-Bahngleise im Tiefgeschoss war gesperrt worden, weil eindringendes die Gleise teilweise überspült hatte. Auch das S-Bahn-Stellwerk im Frankfurter Stadtteil Höchst ist repariert. Ein Blitz hatte dort eingeschlagen und Verspätungen und Zugausfälle verursacht. Durch einen Blitz war im Stadtteil Sachsenhausen auch ein Dachstuhl in Brand geraten. In Ehringshausen (Lahn-Dill) geschah das auch.

Normalbetrieb meldete auch der Flughafen wieder. Laut Betreiber Fraport waren wegen des Unwetters rund 180 Flüge gecancelt worden. Außerdem erhielten 25 startende und neun landende Maschinen Ausnahmegenehmigungen vom ab 23 Uhr geltenden Nachtflugverbot. Die Verspätungen waren laut Verkehrsministerium ausschließlich wetterbedingt. Die letzte Maschine hob kurz vor Mitternacht ab.

Noch nicht ausgestanden waren dagegen die Unwetterfolgen für elf Intensivpatienten des Elisabethenkrankenhauses in Bockenheim. Sie befanden sich nach Angaben der Polizei auch am Freitagmorgen noch in anderen Kliniken.

Hoher Pegel an einer Tiefgarage nahe der Senckenberganlage in Frankfurt Bild © hessenschau.de-Userin Tatjana Feix

Die Patienten waren verlegt worden, weil Starkregen einen Stromausfall ausgelöst hatte. Seit dem späten Donnerstagabend versorgt ein mobiles Stromaggregat die Klinik wieder mit Elektrizität.

50 Liter pro Quadratmeter

Nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fielen in Frankfurt innerhalb von knapp einer Stunde in manchen Stadtteilen mehr als 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Immerhin: Der J.P-Morgan-Lauf mit fast 64.000 Läufern ging abends unbeeinträchtigt über die Bühne. Mehr als 40 Liter pro Quadratmeter waren es in Gießen. Die Frankfurter Feuerwehr rückte bis zum späten Abend rund 500 Mal aus - mehr als 80 Mal, um Keller leerzupumpen. Auch im Polizeipräsidium stand ein Untergeschoss unter Wasser.

Die Schäden durch vollgelaufene Keller und verschlammte Straßen machen auch Bewohnern in der Mitte Hessens und in Südhessen am Freitag noch zu schaffen. In Mücke (Vogelsberg) zum Beispiel. Dort waren 80 Feuerwehrleute im Dauereinsatz. Vor zwei Wochen hatte ein Unwetter die Gemeinde schon einmal getroffen.

Trocknen, schaufeln, bangen

Trockengeräte in Kellern aufstellen und Schlamm schaufeln steht auch in Etzen-Gesäß auf dem Programm. In dem Stadtteil von Bad König (Odenwald) wateten die Menschen am Donnerstag auf der Straße fast bis zu den Knien im Wasser.

Das kann in den kommenden Tagen auch anderen Hessen passieren. "Wen es trifft, lässt sich aber nicht vorhersagen“, sagt hr-Meteorologe Pfeifer über mögliche Orte. Festlegen kann sich der Experte aber mit ziemlicher Gewissheit in der Frage, wie lange Hessen mit den aktuellen Unwettern noch leben muss: bis einschließlich Montag. Dann wird es ruhiger - und deutlich kühler: "Bis zur Wochenmitte erleben wir wohl einen Temperatursturz von der feucht-schwülen Hitze auf 20 Grad."