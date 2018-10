Herbstliche Impressionen in einem Park in Hofheim am Taunus

Herbstliche Impressionen in einem Park in Hofheim am Taunus Bild © Imago

Noch einmal das Eis im Straßencafé genießen und das Gesicht in die wärmende Sonne halten - die nächsten Tage warten mit viel Sonne und frühlingshaften Temperaturen auf. Ein goldener Oktober winkt.

Der Sommer kommt noch einmal ein bisschen zurück nach Hessen. Schon am Donnerstag breitet sich das schöne Wetter von Süden her aus. An der Bergstraße können dann bis zu 20 Grad erreicht werden, verspricht hr-Meteorologe Michael Köckritz. Durch den Norden des Landes ziehen bei etwas frischeren Temperaturen noch ein paar Wolken.

Besonders schön dürfte der Freitag werden

Doch bereits am Freitag gibt es nach Auflösung des Frühnebels auch hier Sonne satt, und es wird überall noch etwas wärmer. Die um diese Jahreszeit schon etwas tiefer stehende Sonne taucht die sich herbstlich verfärbenden Blätter der Bäume in ein goldenes Licht.

Am Samstag kratzen bei meist sonnigem Wetter die Temperaturen im Norden an der 20-Grad-Marke, im Süden können sogar 25 Grad erreicht werden. Ob nun Eis im Straßencafé oder ein ausgedehnter Waldspaziergang - "Planen Sie auf jeden Fall ein paar schöne Freizeitaktivitäten im Freien ein", rät Köckritz.

Am Sonntag wieder wechselhafter

Denn am Sonntag stellt sich wieder wechselhafteres Wetter ein. Während im Süden noch maximal 20 Grad erwartet werden und im Norden deutlich weniger, fallen hier und da ein paar Schauer.

Am Abend und in der Nacht ist die Jacke schon jetzt Pflicht. So schön das Wetter tagsüber sein mag, nachts wird es bei Werten im einstelligen Bereich empfindlich kalt. Stellenweise droht sogar Bodenfrost. Lediglich die Nacht zum Sonntag könnte wegen aufziehender Wolken etwas milder werden.

Kommende Woche noch unsicher

Das Wetter für die kommende Woche lässt sich laut Köckritz kaum seriös vorhersagen. Mit den Temperaturen könnte es wieder etwas aufwärts gehen, die Vorhersagemodelle ließen aber unterschiedliche Interpretationen zu. "Freuen Sie sich einfach auf die nächsten Tage."

Sendung: hr-fernsehen, hessenschauweter, 03.10.2018, 19.58 Uhr