Heiß, heißer, Hessen: In den kommenden Tagen rollt eine Hitzewelle über Hessen - wenn auch nur kurz. Sorgen bereitet Experten die anhaltende Trockenheit.

Bis zum kommenden Sonntag wird es vor allem in Südhessen von Tag zu Tag heißer: Am Mittwoch erwarten Meteorologen noch Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Dann geht es bergauf: Am Donnerstag ist es sonnig, es sind kaum Wolken am Himmel zu sehen und es bleibt trocken. Die Temperaturen klettern auf bis zu 31 Grad.

Ab Sonntag kühler

Sonne satt heißt es auch am Freitag: Da liegen die Höchstwerte zwischen 28 und 36 Grad. "Es ist die erste, wenn auch kurze Hitzewelle des Jahres", weiß hr-Wetterexperte Peter Schwarz. "Was die Temperaturen angeht, ist der Sommer 2020 im Vergleich zu den Vorjahren fast normal, denn deutsche Sommer sind ja eigentlich wechselhaft."

Dementsprechend normal sei auch, dass die Hitzeperiode nur kurz sei: In der Nacht zu Samstag ziehen erste Wolken auf. Im Tagesverlauf kann es zu Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen. Die Höchstwerte liegen noch zwischen sehr heißen 32 bis 38 Grad. Der Sonntag bringt dann voraussichtlich "kühle" 20 bis 25 Grad.

Drittes Dürrejahr droht

Was nicht nur Meteorologen weiterhin umtreibt, ist die extreme Trockenheit. Es droht das dritte Dürrejahr in Folge. So weist der Dürremonitor des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung vor allem in Nord- und Südhessen gebietsweise eine extreme bis außergewöhnliche Dürre auf. An der Trockenheit habe auch der vergleichsweise verregnete Juni nichts geändert, sagt Schwarz.

Gleichzeitig ist - auch durch coronabedingtes vermehrtes Arbeiten im Homeoffice - der Verbrauch an Trinkwasser gestiegen, und zwar so stark, dass etwa die Gemeinde Mörlenbach (Bergstraße) jetzt von Poolbesitzern fordert, jede Poolfüllung bei der Stadt anzuzeigen. Bei Verstoß drohen Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 20.07.2020, 19.15 Uhr