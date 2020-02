Ein Sturmtief fegt ab Sonntagabend mit Orkanböen durch Hessen. Die Bahn bereitet sich mit Kettensägen auf "Sabine" vor. Und eine Schule in Herborn sagt für Montag vorsorglich den Unterricht ab.

Die Skispringer in Willingen (Waldeck-Frankenberg) haben schon am Samstag Bekanntschaft mit "Sabine" gemacht: Erste Ausläufer des Sturmtiefs wirbelten den Zeitplan des Weltcups ordentlich durcheinander. Am Sonntag nimmt "Sabine" dann überall in Hessen an Fahrt auf, sagt hr-Wetterexperte Rainer Behrendt voraus.

Der Tag beginne zwar noch ruhig und mit milden Temperaturen, aber es werde von Stunde zu Stunde windiger und kühler. "Gegen Abend steigert sich der Wind zu Sturmböen", sagt Behrendt.

Tief "Sabine" bringt außerdem Regen mit sich, es wird also richtig ungemütlich. Den Höhepunkt des Sturms erwarten die Meteorologen in der Nacht zum Montag. "Da werden bestimmt einige Bäume entwurzelt", meint Behrendt.

Vor allem für Pendler dürfte die neue Woche also stürmisch starten: Wegen des Orkans ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen - sowohl auf den Straßen als auch auf der Schiene. Für den Weg zur Arbeit oder zu Schule sollte man etwas mehr Zeit einplanen.

Einsatztrupps mit Kettensägen

Die Deutsche Bahn bereitete sich bereits im Vorfeld auf "Sabine" vor: Zur Beseitigung möglicher Schäden an der Oberleitung wurden "Mitarbeiter und Reparaturfahrzeuge an strategisch relevanten Stellen zusammengezogen", wie die Bahn in ihrem eigens eingerichteten Blog zum Sturmtief "Sabine" mitteilte. "Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sind in Bereitschaft, um gegebenenfalls Gleise von umgefallenen Bäumen zu befreien."

Bahnkunden, die ihre Reise wegen des zu erwartenden Sturms verschieben wollen, können ihre Tickets kostenfrei stornieren oder umtauschen. Ab Sonntag 12 Uhr wird außerdem eine kostenlose Service-Hotline eingerichtet.

Schule vorsichtig

Auf Nummer sicher geht die Kirchbergschule in Herborn (Lahn-Dill): Sie kündigte am Wochenende an, dass der Unterricht am Montag ausfällt. "Dies geschieht, um mögliche Gefährdungen durch eventuell herabfallende Äste oder umfallende Bäume zu vermeiden", hieß es auf der Homepage der Schule.

Busse und Bahnen würden voraussichtlich ohnehin nicht fahren. Vor allem aber gelte: "Die Gesundheit und Sicherheit der Schülerinnen und Schüler steht an erster Stelle."

Kein dauerhafter Winter in Sicht

Tatsächlich bleibe es den ganzen Montag über stürmisch, prophezeit Behrendt. Auch Orkanböen seien weiterhin möglich. Erst am Dienstag beruhigt sich die Lage wieder etwas.

Winteridylle bringt "Sabine" übrigens nicht mit. Zwar gibt es Schnee- und Graupelschauer, aber keinen dauerhaften Frost. "Ein dauerhafter Winter ist nicht in Sicht", sagt Behrendt. Statt dessen erwartet Hessen bis zur Wochenmitte nass-kaltes Schmuddelwetter.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschauwetter, 09.02.2020, 19:58 Uhr