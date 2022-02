Zahl der Straftaten in Hessen erneut gesunken

So wenig Straftaten wie 1980, aber mehr Angriffe auf Politiker

In Hessen sind im vergangenen Jahr so wenig Straftaten registriert worden wie zuletzt 1980. Im Land lebe es sich besonders sicher, folgert Innenminister Beuth. Für Politiker trifft das aber nicht zu.

Corona hat nicht nur das gesellschaftliche Zusammenleben 2021 bestimmt, sondern auch die Kriminalitätsstatistik - im Positiven wie im Negativen. Pandemiebedingt gab es im vergangenen Jahr etwa viel weniger Wohnungseinbrüche. Das erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU) bei der Vorstellung der Bilanz für 2021.

Auf der anderen Seite gab es zahlreiche Straftaten mit Corona-Bezug. Nicht nur Impfpassdelikte nahmen während der Pandemie zu, sondern auch die politisch motivierte Kriminalität.

Beuth: Rote Linie überschritten

Das traf vor allem Politikerinnen und Politiker, die sich gerade im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen vermehrt Beleidigungen, Bedrohungen und sogar Gewalt ausgesetzt sahen. Wurden 2020 bereits 146 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger gezählt, waren es im vergangenen Jahr 237 - ein Anstieg von rund 60 Prozent.

Wenn Bürgermeister bedroht oder Testzentren angezündet würden, sei eine rote Linie überschritten, sagte Beuth am Mittwoch in Wiesbaden. Die Landesregierung werde "keinerlei Einschüchterungen oder Bedrohungen von Amtsträgern oder Mitbürgern dulden, die zu Recht auf die Einhaltung der geltenden Regeln achten", betonte der Minister und fügte an: "Wer Schutz benötigt, wird ihn erhalten."

Landrat mit Personenschutz

Einer von denjenigen, die Schutz benötigten, ist Christian Engelhardt (CDU). Der Landrat im Kreis Bergstraße weiß, wie es sich anfühlt, als Politiker bedroht zu werden. Übers Internet erhielt er im September vergangenen Jahres viele Beleidigungen und Bedrohungen, häufig auch anonym: "Was ich mir am besten gemerkt habe war: 'Dem müsste man den Scheitel mit dem Beil nachziehen.' Oder schauen Sie hier: 'Den müsste man von seinem Leid erlösen, mit der Axt, dem Messer oder der bloßen Hand.'"

Anlass für die Bedrohungen war ein Video, in dem Engelhardt Schüler auf dem Pausenhof eines beruflichen Gymnasiums fragte, warum sie keine Maske tragen. Das Video wurde aus dem Zusammenhang gerissen, in einer Telegram-Gruppe geteilt und verbreitet - mit den Kontaktdaten des CDU-Politikers. "Natürlich arbeitet das mit einem", sagt Engelhardt. Eigentlich übe er sein Amt mit Freude aus. "Und plötzlich schlägt einem dann so etwas entgegen, wo man sich dann Sorgen um die eigene Sicherheit macht."

Landrat Christian Engelhardt (CDU) Bild © Christian Engelhardt

Engelhardt denkt dennoch nicht ans Aufhören. Er ging an die Öffentlichkeit, wandte sich an die Behörden - und bekam Polizeischutz. Es wurden Strafanzeigen gestellt.

1.400 Meldungen bei "Hessen gegen Hetze"

Drohungen und Beleidigungen im Netz können unter anderem über die Meldestelle "Hessen gegen Hetze" zur Anzeige gebracht werden. Im vergangenen Jahr gingen hier 1.400 Meldungen ein. In 600 Fällen waren der Kriminalitätsstatistik zufolge einschlägige Straftatbestände wie Beleidigung oder Volksverhetzung erfüllt. In den meisten Fällen waren Amts- oder Mandatsträger betroffen.

Stark zugenommen haben im vergangenen Jahr auch Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte. So seien 2021 insgesamt 4.916 Polizeibeamte Opfer einer Straftat geworden - ein Anstieg um 20 Prozent. Bei den Rettungskräften wurden 138 Angriffe gezählt, im Vorjahr waren es noch 86.

Weniger Straftaten, höchste Aufklärungsquote

Insgesamt allerdings zog Innenminister Beuth eine positive Bilanz: "In Hessen leben, heißt besonders sicher leben." Die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten sank im fünften Jahr in Folge. 336.030 Straftaten wurden 2021 gezählt, 6.393 Fälle weniger als im Vorjahr (-1,9 Prozent) - und der niedrigste Wert seit dem Jahr 1980.

Die Kriminalitätsbelastung sei mit 5.340 Straftaten pro 100.000 Einwohner ebenfalls erneut zurückgegangen (2020: 5.446), betonte Beuth. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, sei damit auf einem historischen Tiefstand.

65,6 Prozent der polizeilich bekannt gewordenen Straftaten wurden der Statistik zufolge im vergangenen Jahr aufgeklärt - laut Beuth der höchste jemals gemessene Wert seit Einführung der Kriminalstatistik im Jahr 1971.