Drei bislang unbekannte Männer haben in Dieburg einen 12-jährigen Jungen überfallen und beraubt.

Einer der Angreifer habe den Jungen mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Männer sprachen ihn am Freitag an einer Bushaltestelle an und stahlen ihm 22 Euro aus der Geldbörse. Danach flüchteten sie in Richtung Groß-Zimmern.