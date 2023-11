Ein 50 Jahre alter Mann ist am Montagabend in Kassel von einem unbekannten Täter bedroht und getreten worden.

Wie die Polizei am Dienstag meldete, war der Mann mit seiner Tochter und einem Hund auf dem Gehweg unterwegs, als der Unbekannte dem Hund mit einem E-Scooter über die Pfote gefahren sein soll. Die Männer gerieten in Streit, der Rollerfahrer floh nach der Attacke. Der 50-Jährige kam in ein Krankenhaus.