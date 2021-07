Seit dem frühen Mittwochmorgen durchsuchen Polizisten zahlreiche Gebäude in ganz Hessen. Der Vorwurf: Finanzierung von Terrorismus und Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat.

Zwecks Unterbindung islamistischer Umtriebe sind am Mittwoch landesweit Durchsuchungen angelaufen. Am Morgen begannen Beamte von Landeskriminalamt (LKA), Polizei Mittelhessen und Staatsanwaltschaft Frankfurt mit einer Razzia in zahlreichen Gebäuden in Hessen, wie das LKA auf Twitter mitteilte. Details zu den Einsatzorten wurden zunächst nicht bekannt.

Der Vorwurf wiegt nach Aussage der Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen schwer: Es gehe um Terrorismusfinanzierung und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, sagte sie dem hr.

Wie weit mögliche Anschlagsplanungen vorangeschritten sind, dazu gab es ebenfalls noch keine Informationen. Laut LKA herrschte keine konkrete Bedrohungslage. Die Maßnahmen richteten sich gegen Unterstützer des selbst ernannten Islamischen Staats (IS).