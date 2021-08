In der Nordsee ist ein Rettungsschwimmer bei dem Versuch, eine 63 Jahre alte Frau aus Hessen vor dem Ertrinken zu retten, ums Leben gekommen. Die Frau konnte ins Krankenhaus gebracht werden, starb dort aber wenig später.

Nach einem Badeunfall in der Nordsee vor Sylt sind zwei Menschen gestorben. Eine 63-jährige Frau aus Hessen drohte am Donnerstagnachmittag vor Wenningstedt zu ertrinken. Zwei Rettungsschwimmer und vier Badegäste versuchten, ihr zu helfen. "Einer der Rettungsschwimmer, ein 47-jähriger Nordfriese, konnte nicht mehr an den Strand zurückgelangen und nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden", teilte die Polizei Flensburg am Freitag mit.

Die Frau konnte demnach zunächst an den Strand gebracht werden, die Retter leisteten Erste Hilfe. Per Rettungshubschrauber wurde sie in eine Klinik geflogen. Dort starb die Frau laut Polizei am frühen Freitagmorgen. Aus welcher Region in Hessin die ertrunkene Urlauberin stammte, wollte die Polizei auf hr-Anfrage nicht mitteilen.

Kripo ermittelt

Auch weitere Details zu dem Badeunfall nannte eine Sprecherin zunächst nicht. Die Kripo Sylt habe die Ermittlungen übernommen, Zeugen würden befragt. Ob am Donnerstagnachmittag ein Badeverbot oder eine Warnung bestand, konnte die Polizei nicht sagen. Das Wetter sei "ungemütlich" gewesen.