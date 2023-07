Hessische Ermittler haben knapp eine Tonne Haschisch und Marihuana beschlagnahmt.

Marihuana - geschmuggelt unter Zitrusfrüchten Bild © Hessisches Landeskriminalamt

Wie die ermittelnden Behörden am Montag mitteilten, wurden fünf mutmaßliche Drogendealer festgenommen. In einer Firma seien zunächst 100 Kilo Marihuana gefunden worden, in einer Lagerhalle in Bischofsheim (Groß-Gerau) 320 Kilo Haschisch und 540 Kilo Marihuana - versteckt in Obstkisten mit Zitronen.