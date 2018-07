Die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) hat sich in der Flüchtlingspolitik für mehr sichere Herkunftsländer ausgesprochen. Dabei wollte sich die schwarz-grüne Landesregierung erst nach der Sommerpause mit dieser Frage befassen. Die Grünen reagierten unterkühlt.

Eigentlich hatte die schwarz-grüne Landesregierung vorerst einen Deckel auf das Thema gemacht: Nach ihren Plänen soll zunächst der Bundestag darüber abstimmen, ob Algerien, Georgien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden, anschließend will die Landesregierung beraten, wie Hessen sich dazu im Bundesrat verhält.

"Hessen entscheidet erst, wenn etwas Schriftliches vorliegt", hatte die stellvertretende Regierungssprecherin Elke Cezanne (Grüne) vor einer Woche gesagt.

Trotzdem hat sich schon jetzt ein Regierungsmitglied öffentlich positioniert: Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) sagte im Interview mit der FAZ : "Ich persönlich unterstütze die Ausweitung der sicheren Herkunftsländer". Die Initiative der Bundesregierung "hätte sicher beschleunigende Wirkung auf die Asylverfahren".

Grüne reagieren zurückhaltend

Kühne-Hörmann erhöht damit den Druck auf Hessens Grüne. Denn sollten die das Vorhaben ablehnen, müsste sich Hessen im Bundesrat enthalten, so regelt es der Koalitionsvertrag. Die anderen Bundesländer mit grüner Regierungsbeteiligung werden voraussichtlich nicht zustimmen, mit Ausnahme von Baden-Württemberg.

Hessens Stimmen im Bundesrat könnten damit in der seit Jahren schwelenden Frage entscheiden. Wenn sich Hessen erneut enthält, wie schon bei der bislang letzten Abstimmung 2017, käme wieder keine Mehrheit zustande.

Die Grünen reagierten nun entsprechend unterkühlt: Der Satz, dass sich die Landesregierung erst nach der Bundestagsentscheidung berät, gelte nach wie vor, sagte Parteisprecher Volker Schmidt. Ebenfalls gelte noch der Parteiratsbeschluss vom Juni 2016, in dem sich die Grünen in der Frage gesprächsbereit zeigen - allerdings nur, wenn mit der Aufnahme der Staaten als sichere Herkunftsländer für Flüchtlinge konkrete Verbesserungen erreicht würden. Weiter wollte sich die Partei zunächst nicht äußern.

Auch Opposition ist gespalten

Zuvor hatte der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) vergangenen Samstag im hr-Sommerinterview gesagt: "Wir haben das in der Vergangenheit immer so gehalten, dass wir uns in der Koalition eine Meinung bilden und dann am Ende zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen."

Er nannte die Diskussion aber eine "Schein-Debatte". Es komme darauf an, die Leute schneller zurückzuführen, dafür brauche es Rückübernahme-Abkommen mit den jeweiligen Ländern. "Da hilft ein schnelleres Verfahren in Deutschland gar nichts."

Erst vor einer Woche hatte auch die Landespolitik über das Thema diskutiert. Dabei wurde erneut deutlich, dass auch die Opposition in der Frage uneins ist: Während Wolfgang Greilich (FDP) die Grünen als "Bremser" titulierte, forderte die Linken-Abgeordnete Gabi Faulhaber die Regierung dazu auf, die "inhumane Abschreckungspolitik" im Bundesrat abzulehnen.