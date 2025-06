Hessische Kitas auf Hitze vorbereitet

Kindertagesstätten sind nach eigenen Angaben gut auf die Hitze vorbereitet.

In Frankfurt achte das Personal auf das korrekte Lüftungs- und Hitzemanagement in den Gebäuden, sagte eine Sprecherin der Stadt. Zudem würden in manchen Einrichtungen mobile und stationäre Klimaanlagen eingesetzt. Auch Waldausflüge, Wasserspielgeräte und gekühlte Getränke gehörten zur Hitzestrategie. In Wiesbaden gebe es eine Checkliste für Hitzetage, sagte eine Sprecherin. Diese beinhalte eine Abdunklung der Räume, leichte Speisen, viel Wasser und Outdoor-Aktivitäten nur am Vormittag.