Hessische Polizei nach Schüssen von Halle in Alarmbereitschaft

Nach den tödlichen Schüssen nahe einer Synagoge in Halle an der Saale befinden sich die hessischen Sicherheitsbehörden in erhöhter Alarmbereitschaft. Im Frankfurter Stadtgebiet wurde die Zahl der Beamten aufgestockt.

Schwer bewaffnete Täter haben am Mittwochmittag mitten in Halle (Sachsen-Anhalt) zwei Menschen erschossen und die Flucht ergriffen. Ein Todesopfer lag gegenüber einer Synagoge, über das zweite gab es noch keine gesicherten Informationen. Die Stadt Halle sprach von einer "Amoklage" und rief die Menschen zur Vorsicht auf.

Weitere Informationen Liveblog tagesschau.de berichtet in einem Liveblog von den Geschehnissen in Halle . Ende der weiteren Informationen

Erhöhte Wachsamkeit herrscht auch bei der Polizei in Hessen. Die Sprecher verschiedener Polizeipräsidien sagten auf hr-Nachfrage, sämtliche Kollegen seien sensibilisiert. Vor allem an jüdischen Einrichtungen wurde die Präsenz verstärkt.

Keine konkrete Bedrohungslage in Hessen

Beim Frankfurter Polizeipräsidium hieß es: "Aufgrund der Ereignisse sind wir im Stadtgebiet mit starken Kräften im Einsatz." Es handele sich um eine Routinemaßnahme. Eine konkrete Bedrohungslage gebe es nicht. Ähnlich äußerten sich auch die Sprecher anderer Präsidien.

Man befinde sich im Gespräch mit den Verantwortlichen der jüdischen Gemeinde, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit. Im dortigen Zuständigkeitsbereich befinden sich etwa Synagogen in Hanau und Offenbach. Derzeit feiern Juden auf der ganzen Welt den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur.

Verstärkte Polizeipräsenz auch an der Synagoge in Gießen. Bild © Bodo Weißenborn/hr

Video zeigt Schützen mit Langwaffe

Die Ermittler gehen in Halle von einer antisemitischen beziehungsweise rechtsradikalen Motivation der Täter aus. Neben den Schüssen nahe der Synagoge soll nach Informationen der Bild-Zeitung eine Handgranate auf den jüdischen Friedhof von Halle geworfen worden sein. Ein Täter soll zudem in einen nahe gelegenen Döner-Imbiss geschossen haben, wie mehrere Augenzeugen berichteten.

Im Internet kursiert das Video eines der mutmaßlichen Täter, der einen Kampfanzug und eine Maschinenpistole getragen haben soll. Er steigt aus seinem Auto aus und schießt mehrfach aus der Langwaffe in unbekannte Richtung.

Videobeitrag Video zum Video Video aus Halle: Täter schießt mit Pumpgun um sich [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Wollten Täter in Synagoge eindringen?

Der Spiegel zitierte den jüdischen Gemeindevorsitzenden von Halle. Ihm zufolge hatten die Täter versucht, in die Synagoge einzudringen. Dort hätten sich bis zu 80 Personen aufgehalten. Die Sicherheitsvorkehrungen am Eingang hätten "dem Angriff standgehalten".

Die Polizei teilte mit, mehrere bewaffnete Täter seien mit einem Auto auf der Flucht. Am frühen Nachmittag meldeten die Beamten die Festnahme einer Person, ohne Details zu nennen. "Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam", twitterte die Polizei.

Polizisten sichern die Umgebung nach den Schüssen in Halle (Sachsen-Anhalt). Bild © picture-alliance/dpa

Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Ein Sprecher der obersten Anklagebehörde sagte am Mittwoch, die Bundesanwaltschaft habe sich eingeschaltet wegen der besonderen Bedeutung der Tat für die Bundesrepublik. Die Behörde konnte nicht sagen, ob es eine Verbindung des Vorfalls in Halle zu weiteren möglichen Schüssen im benachbarten Landsberg gebe.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zeigte sich in einer ersten Stellungnahme "zutiefst erschüttert über die furchtbaren Ereignisse" in Halle. Der CDU-Politiker sprach den Opfern und ihren Familien sein Mitgefühl aus.

Sendung: hr-fernsehen, maintower, 9.10.2019, 18 Uhr