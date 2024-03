Anlässlich des Aktionstages "Carfreitag" hat die Polizei in Hessen zahlreiche Autofahrer kontrolliert.

Einer der Spitzenreiter war ein Autofahrer bei Neu-Isenburg, der 49 Stundenkilometer zu schnell auf einer Landstraße unterwegs war, wie die Polizei am Samstag meldete. Ihn erwarten ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

In Osthessen habe sich der Großteil an die Verkehrsregeln gehalten, so die Polizei. Dennoch mussten von 75 kontrollierten Fahrzeugen 15 beanstandet werden.