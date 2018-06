Wartezeiten am Flughafen, Stau auf den Autobahnen: Ferienbeginn in Hessen.

Ferienzeit ist Urlaubszeit. Und Urlaubszeit heißt Reisestress. Doch Hessens früher Start in die Sommerferien am Freitag hat handfeste Vorteile für Urlauber. So starten Sie möglichst entspannt in den Urlaub, egal ob mit Auto, Flugzeug oder Bahn.

In diesem Jahr heißt es: Hessen first! Denn am Freitag starten in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Sommerferien - früher als in jedem anderen Bundesland. Das hat Vorteile: Es dürfte etwa deutlich einfacher sein, eine Liege am Pool zu ergattern.

Aber was (fast) noch wichtiger ist: Weil Hessen so früh Schulferien hat, sind wir den anderen Bundesländern in Sachen Urlaubsstau und Reisestress eine entscheidende Nasenlänge voraus. Ganz ohne wird es aber nicht gehen. Hier die wichtigsten Reise-Informationen zum Ferienstart:

Die ganz fiesen Stauwochenenden kommen laut ADAC erst im Juli und August, wenn auch die großen Länder Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen auf die Urlaubsrouten drängen. Doch ganz ohne Stau und Stress wird es nicht gehen, es wird nur weniger schlimm. Auch am anstehenden Wochenende müssen sich Autoreisende darauf einstellen, in die Staufalle zu tappen - egal in welche Himmelsrichtung. In Hessen sind laut ADAC besonders folgende Strecken betroffen:

A3 ab Köln über Frankfurt bis nach Passau

ab Köln über Frankfurt bis nach Passau A4 zwischen dem Kirchheimer Dreieck und Bad Hersfeld

zwischen dem Kirchheimer Dreieck und Bad Hersfeld A5 ab dem Hattenbacher Dreieck in Richtung Süden

ab dem Hattenbacher Dreieck in Richtung Süden A7 ab Kassel in Richtung Süden

Beim ADAC erfahren Sie auch, wo es bundesweit am Wochenende sonst noch klemmt. Großen Anteil an der Staugefahr haben auch die derzeit 421 Baustellen auf deutschen Autobahnen. Die Verkehrsbehörde Hessen Mobil hat eine Übersicht über die großen Baustellen auf den hessischen Reiserouten erstellt:

Doch ganz hilflos sind Reisende der Stauproblematik nicht ausgeliefert. Entscheidend ist dabei die Wahl der richtigen Abfahrtszeit. Am größten ist die Gefahr in den Spitzenzeiten freitags zwischen 13 und 20 Uhr und samstags ab 9 bis etwa 18 Uhr, sagte eine ADAC-Sprecherin zu hessenschau.de. Auch sonntags von 14 bis 20 Uhr wird es erfahrungsgemäß voll auf den Straßen.

Wer also plant, am Freitagvormittag direkt nach Zeugnisausgabe und Schulschluss ins bepackte Auto zu hüpfen, fährt quasi sehenden Auges in den Stillstand. Um möglichst störungsfrei über die Autobahnen zu kommen, empfiehlt sich ein Start am Freitagabend oder Samstagmorgen ab 6 Uhr. Von Nachtfahrten rät die ADAC-Sprecherin ab: "Müdigkeit hinter dem Steuer führt schnell zu Unfällen." Dann lieber am Abend losfahren, einen Zwischenstopp zur Nacht einlegen und am frühen Morgen weiterfahren.

Für Flugreisende hat der frühe Ferienstart dagegen kaum Vorteile. Denn am Frankfurter Flughafen rechnet Betreiber Fraport bereits ab Freitag mit einem Passagieraufkommen von bis zu 235.000 Menschen pro Tag, das sind noch einmal deutlich mehr als im letzten Jahr (ca. 213.000).

Womit wir wieder beim Thema Stau wären, denn an den Schaltern und den Passagierkontrollen wird es ab Freitag richtig voll. Am Check-in und den Sicherheits- und Passkontrollen müssten Reisende deswegen mit deutlich längeren Wartezeiten rechnen, sagte eine Fraport-Sprecherin.

Damit der Flieger ins Urlaubsparadies nicht abhebt, bevor alle Passagiere die Kontrollen passiert haben, empfiehlt Fraport, mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Bei Langstreckenflügen sollten es sogar drei Stunden sein. Wer die Möglichkeit hat, sollte vorab online über die Internet-Seiten der Fluggesellschaften einchecken. Das reduziert die Wartezeit und den Andrang an den Schaltern.

Auch auf der Schiene herrscht am Wochenende großer Andrang. "Zu Ferienbeginn ist das Fahrgastaufkommen immer besonders hoch", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Besonders am Freitagnachmittag, wenn Berufspendler und Urlaubsreisende aufeinander treffen, wird es in den Zügen und an den Bahnhöfen voll.

Wer dennoch bequem und mit garantiertem Sitzplatz reisen möchte, sollte möglichst das Ferien-Auftaktwochenende meiden oder auf Züge in den Randzeiten setzen. Zudem empfiehlt der Sprecher, unbedingt vorher einen Sitzplatz zu reservieren.

Die beste Art, Urlaubsstress zu vermeiden ist aber, gar nicht erst zu verreisen. Denn wie heißt es: Zuhause ist es immer noch am schönsten. Und auch für alle Daheimgebliebenen hat Hessen in den Sommerferien viel zu bieten.

Auf unserer Freizeit-Seite finden Sie viele Tipps für Veranstaltungen, Konzerte und andere Aktivitäten. Zudem hat die achtjährige Eva-Lotte für hr3 neun familientaugliche Ausflugsziele in Hessen getestet.