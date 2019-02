Johannes Constantin Blei in seiner Tür- und Fenstergriff-Sammlung

Johannes Constantin Blei aus Reiskirchen-Ettingshausen sammelt und restauriert historische Türen samt Beschlägen und Griffen. Manchmal schaffen es seine Fundstücke bis nach Hollywood – zum Spielfilm.

Mittlerweile sind seine Sammelstücke weltbekannt: Filmstudios rufen regelmäßig bei Johannes Constantin Blei an, um eine Originaltür oder antike Beschläge bei ihm zu kaufen oder für die Zeit der Dreharbeiten zu leihen. So zieren seine 200- bis 300 Jahre alten Beschläge Hollywoodstreifen wie "Anonymus“ von Roland Emmerich.

Bleis Requisiten stecken auch in Produktionen wie "Die Schöne und das Biest“ oder der im Lutherjahr 2017 verfilmten Geschichte von Katharina Luther, der Ehefrau des Reformators Martin Luther.

Sammel-Leidenschaft schon als Schüler

Schon als 16-jähriger Schüler fing Blei an, besondere Fenstergriffe zu sammeln, sogenannte Fensteroliven. Weil sie so schön aussehen, sagt er. Damals, so erinnert er sich, sei er mit dem Opa auf einem Antikmarkt gewesen und habe zum ersten Mal diese besonderen Griffe gesehen. Er kaufte sie sofort, sieben oder acht Stück - der Grundstock für seine heutige Sammlung war gelegt. Auf 35.000 Fenster- und Türgriffe ist sie nach der letzten Zählung im vergangenen Herbst angewachsen.

Vom Vater und Großvater hat er das handwerkliche Talent geerbt, erzählt der 37-Jährige. Mit ihnen zusammen hat er aus alten Eichenbalken Tische gebaut. Die Balken stammten aus abgebrochenen Scheunen. Dann kamen Türen hinzu und irgendwann auch Beschläge, Scharniere und Schlösser.

Jedes Stück ein Unikat

Im Wohnhaus und der angrenzenden Werkstatt stapeln sich Türblätter bis zum Dachboden, Zubehör wie geschmiedete Nägel oder Original-Aufsteckschlösser überfluten die Gänge bis hinunter in den Keller - eine skurrile Mischung aus Museum und Baumarkt.

Neben dem Sammeln ist das Restaurieren von alten Türen inzwischen das Hauptgeschäft des zweifachen Familienvaters. Jede Türe ist anders, braucht eine spezielle Behandlung, die nicht selten mehrere Tage, sogar Wochen dauern kann. Zufrieden ist Blei erst, wenn die alte Türe abgebeizt, gebürstet, repariert und funktionstüchtig wie am ersten Tage ist. Dabei sind diese Exemplare oft mehr als hundert Jahre alt - jedes Stück ein Unikat.

150 Fenstergriffe nach Schweden

Die Nachfrage nach echten alten Türen und Zubehör steigt stetig - dank Internet. 1650 Angebote umfasst Bleis online präsentierte Sammlung. Ein Kunde aus Schweden sei bei der Suche nach antiken Beschlägen im Internet zufällig auf ihn gestoßen, sagt Blei. Inzwischen ordert der schwedische Händler regelmäßig bei dem Sammler aus dem Vogelsberg - an einem Tag auch schon mal 150 Fenstergriffe.