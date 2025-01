Schnee, Eis und die einsetzende Dunkelheit haben einen Urlauber aus Hessen im Schwarzwald in eine Notsituation gebracht. Er rief schließlich die Bergwacht. Es begann eine mehrstündige Rettungsaktion.

Veröffentlicht am 25.01.25 um 13:25 Uhr

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Ein Mann hat am Feldberg im Schwarzwald (Baden-Württemberg) die markierten Wege verlassen und musste daraufhin von der Bergwacht gerettet werden. Der Urlauber aus Hessen sei am Freitagnachmittag im sehr steilen, verschneiten und vereisten Gelände nicht mehr weitergekommen, teilte die Bergwacht Schwarzwald am Samstag mit. Daraufhin rief der Mann die Einsatzkräfte.

Eine erste Mannschaft konnte den Wanderer schnell finden und sichern. Schließlich gelang den Einsatzkräften, den Mann mit dem Hubschrauber zu retten. Insgesamt waren 25 Bergretterinnen und Bergretter beteiligt. Den ersten Notruf hatte der Hesse gegen 16.30 Uhr abgesetzt, um 21 Uhr war der Einsatz beendet.

Kurz vor dem Einsatz: Besprechung der Bergwacht aus Baden-Württemberg. Bild © Bergwacht Schwarzwald

Hochkomplexes Rettungsverfahren

Eine Sprecherin der Bergwacht sagte, dass solche Rettungen nicht häufig vorkämen. "Der Einsatz des Hubschraubers mit Rettungswinde bei Dunkelheit, ist ein hochkomplexes Rettungsverfahren, das nur mit erfahrenen und speziell geschulten Einsatzkräften möglich ist", erklärte der Einsatzleiter Adrian Probst. Die Bergwacht sei froh, dass der Mann unverletzt und sicher aus der misslichen Lage befreit werden konnte.

Die Bergwacht wies darauf hin , dass insbesondere in anspruchsvollen Bereichen des Schwarzwalds markierte Wege nicht verlassen werden sollten. Bei Unsicherheiten oder Schwierigkeiten im Gelände sollten Menschen lieber früher die Bergwacht alarmieren.