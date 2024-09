Die für Sonntag geplante Fahrraddemo gegen den Ausbau der A5 darf doch nicht auf der Autobahn selbst stattfinden. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof urteilte, anders als durch ein Verbot lasse sich das Risiko von Staus und Unfällen nicht mindern.

Die Fahrrad-Demonstration gegen einen möglichen Ausbau der A5 zwischen Frankfurter Kreuz und Friedberg darf nicht direkt dort stattfinden. Das hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) am Freitag entschieden. Damit kippte das höchste Verwaltungsgericht im Land eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt vom Dienstag, das die für Sonntagnachmittag geplante Demo zwischen Anschlussstelle Niederrad und Westkreuz Frankfurt zugelassen hatte.

Gericht folgt Argumentation der Stadt

Der VGH folgte der Argumentation der Stadt Frankfurt, die gegen die geplante Route über "eine der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands und Europas" Sicherheitsbedenken geltend gemacht hatte. Sie sieht vor allem eine erhöhte Gefahr für Unfälle auf den umliegenden Autobahnen und Umleitungsstrecken.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die Stadt habe "ausreichend belegt", dass die Durchführung der Demonstration "eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit" darstelle, begründeten die Richter in Kassel. Wegen der hohen Geschwindigkeiten auf einer Autobahn und dem zu erwartenden Rückstau vor dem gesperrten Abschnitt sei "die Gefahr von Auffahrunfällen nochmals erhöht". Weder verkehrsleitende Maßnahmen noch eine frühzeitige Ankündigung solcher Maßnahmen könnten das Unfallrisiko entscheidend reduzieren, findet der VGH.

Radfahrer wollten für eine halbe Stunde auf die A5

Ursprünglich sollte die Demonstration am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr von der Frankfurter Innenstadt zur Anschlusstelle Niederrad und dann auf die A5 in Richtung Kassel führen. Am Westkreuz sollten die Fahrräder die A5 über die A648 wieder verlassen.

Die Organisatoren der Demo schrieben am Freitag, dass die Teilnehmer sich gegen 15.10 Uhr zu einer Zwischenkundgebung an einer Autobahnauffahrt sammeln und gegen 15.30 Uhr auf die Autobahn selbst fahren sollten. Schon eine halbe Stunde später sollte die Abschlusskundgebung am Uni-Campus Bockenheim beginnen.

Stadt gibt alternative Route vor

Aufgrund besagter Sicherheitsbedenken gab die Stadt in der vergangenen Woche eine andere Route vor. Statt auf die A5 sollte die Route der Fahrrad-Demonstration aus der Innenstadt auf die A648 bis zum Westkreuz führen. Dort sollen die Teilnehmer in unmittelbarer Nähe zur A5 eine Zwischenkundgebung abhalten.

Die Organisatoren der Demo stellten dagegen einen Eilantrag beim Frankfurter Verwaltungsgericht, das diesem auch stattgab. Dagegen hatte die Stadt wiederum Beschwerde beim VGH eingelegt.

Am Freitag kündigte das Bündnis Stopp A5-Ausbau an, eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wegen einer Einschränkung der Versammlungsfreiheit einzulegen. Falls dies keinen Erfolg bringe, wollten sie auf der Ausweichroute fahren , kündigte das Bündnis an, das die Demo organisiert.

Auch bei der alternativen Route würde die Auftaktkundgebung am Mainkai stattfinden. Von dort würden die Teilnehmer am Hauptbahnhof und an der Messe vorbei zur Auffahrt auf die A648 fahren. Unterhalb einer Brücke der A5 am Westkreuz Frankfurt fände demnach eine Zwischenkundgebung statt, bevor es auf der Autobahn wieder stadteinwärts und zur Abschlusskundgebung in Bockenheim ginge.

Umweltschützer sehen A5-Ausbau kritisch

Eine umfassende Machbarkeitsstudie einer Ingenieursgesellschaft zum Ausbau der Strecke zwischen dem Frankfurter Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg kam im Juni zu dem Schluss, dass eine Erweiterung auf zehn Spuren grundsätzlich technisch möglich ist. Dies würde auch zu einem guten Verkehrsfluss führen, teilte die Autobahn GmbH mit.

Das Bündnis lehnt den Ausbau ab, auch die Stadt Frankfurt ist dagegen. Statt die A5 auszubauen, fordert das Bündnis einen Mobilitätswendeplan für die betroffene Region. Die eingeplanten Gelder sollten in den ÖPNV fließen, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses vom Freitag. Dazu müssten besonders die parallel zur A5 verlaufenden Bahnstrecken erweitert werden.

Zu dem Bündnis gehören unter anderem der Verkehrsclub Deutschland (VCD), die Bürgerinitiative "Es ist zu laut" und die globalisierungskritische Organisation Attac Frankfurt.