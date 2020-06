Heuballen in Hofheim in Flammen

Feuerwehreinsatz Heuballen in Hofheim in Flammen

Mehrere Heuballen sind am Samstagmorgen in Hofheim (Main-Taunus) in der Verlängerung der Eddersheimer Straße niedergebrannt.

Die Löscharbeiten dauerten laut Polizei am Vormittag noch an. Warum die Ballen in Brand gerieten, ist unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.