Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heusenstamm ist am Samstagabend ein hoher Schaden entstanden.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag brach das Feuer auf einem Balkon aus und griff auf das Dach über. Das Haus wurde vorübergehend evakuiert, verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro. Die Brandursache ist nicht bekannt.