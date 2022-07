Im Wald in Heusenstamm hat es erneut gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Bei Geisenheim stand ebenfalls Waldfläche in Flammen. 250 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Zwei Waldbrände mit mehreren Brandherden haben am Samstag Feuerwehr und Polizei in Heusenstamm (Offenbach) nach eigenen Angaben in Atem gehalten. Den Beamten zufolge geriet am Nachmittag erst eine Fläche von etwa 1.000 Quadratmetern Waldgebiet im Bereich des Patershäuser Weges hinter dem Wasserwerk in Brand. Die Feuerwehr stellte zwei Brandherde fest, die aber schnell zu einem Feuer zusammengewachsen waren.

Mehrere Brandherde, Holz aufgeschichtet

Die Polizei ermittle in Richtung Brandstiftung, hieß es. An den Brandherden sei Holz aufgeschichtet worden. Das Forstamt Langen schätzte den entstandenen Holzschaden auf etwa 5.000 Euro.

Am frühen Abend meldete die Rettungsleitstelle erneut einen Waldbrand mit mehreren Brandherden. Diesmal war laut Polizei ein Waldbereich zwischen Industriestraße und Dietzenbacher Straße betroffen. Um die Brandorte zu lokalisieren, wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Insgesamt sei eine Waldfläche von 350 Quadratmetern sowie gefällte Baumstämme im Wert von 6.000 Euro beschädigt worden. Wegen mehrerer Brandnester und Holzaufschichtung sei auch in diesem Fall von Brandstiftung auszugehen. Die Polizei bat zu beiden Bränden Zeugen um Hinweise.

Immer wieder Brände in Hainburg und Heusenstamm

Bereits am vergangenen Wochenende hatte es an mehreren Stellen im Heusenstammer Wald gebrannt. Die Feuerwehr musste nach Angaben der Polizei am vergangenen Sonntag sechs Brandstellen gleichzeitig bekämpfen.

Die Beamten suchen einen Brandstifter, der im Bereich Hainburg und Heusenstamm immer wieder Brände gelegt hat. Der Einsatzleiter der Feuerwehr sagte am Samstag, er könne sich an Waldbrand-Einsätze an fünf Wochenenden erinnern.

Pilot entdeckt Waldbrand bei Geisenheim

In einem Wald bei Geisenheim (Rheingau-Taunus) war bereits am Samstagmittag ein Feuer an einem Steilhang ausgebrochen. Die Brandfläche war einem Feuerwehrsprecher zufolge rund 10.000 Quadratmeter groß und etwa 250 Einsatzkräften waren vor Ort. Nach Angaben des zuständigen Kreisbrandmeisters wurden die Flammen am Abend gelöscht. "Die Aufräumarbeiten benötigten noch weitere Zeit. Außerdem wird die Brandstelle im weiteren Verlauf nochmal kontrolliert", sagte der Sprecher.

Da das Gebiet unbewohnt sei, sei von dem Feuer keine Gefahr für Menschen ausgegangen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Ein Pilot eines Flugzeugs hatte den Brand entdeckt und Alarm geschlagen.

