Täglich purzeln derzeit die Temperaturrekorde in Hessen. Der Februar geht ungewöhnlich warm zu Ende, auch wenn es ab Freitag abkühlt.

Am Sonntag 19,9 Grad in Michelstadt an der Bergstraße, am Dienstag 20,1 Grad in Schaafheim im Kreis Darmstadt-Dieburg - zwei Februar-Allzeithöchstwerte für Hessen aus dieser Woche. Doch Rekorde halten sich in diesen Tagen nicht besonders lang. Schon am Mittwoch stehen an der Bergstraße und im Odenwald rund um Heppenheim, Bensheim, Michelstadt und Erbach bis zu 21 Grad ins Haus, wie hr-Meteorologen Mark Eisenmann ankündigt.

Verantwortlich dafür sind Winde aus dem Süden, die nicht nur Sahara-Staub nach Deutschland schaufeln, sondern auch entsprechend warme Luft. Das gab es zwar schon immer. Aber Eisenmann weist darauf hin, "dass in Zeiten der Klimaerwärmung solche Temperaturrekorde häufiger werden". Auch 2020 zum Beispiel heizte sich der Westen des Landes zu solch frühem Zeitpunkt im Jahr auf: Knapp 20 Grad gab es damals in Dillenburg und Runkel (Limburg-Weilburg).

Temperatur sinkt deutlich - und bleibt zu hoch

Liebhaberinnen und Liebhaber traditioneller Verhältnisse dürften ab Freitag wieder auf ihre Kosten kommen, zumindest annähernd. Wetterexperte Eisenmann kündigt zum Wochenende für den Süden des Landes Höchstwerte von 14 (Freitag) beziehungsweise 12 (Samstag) Grad an, im Norden könnten es 8 beziehungsweise 7 werden.

Das läge dann immer noch deutlich über den Durchschnittswerten für Ende Februar. Normal wären 4 Grad rund um Kassel und 8 Grad an der Bergstraße.

