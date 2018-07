Erfrischung gefällig? Der Fontänenbrunnen am Walther-von-Cronberg-Platz in Frankfurt.

Ja, es geht noch heißer! Heute steht wieder Schwitzen auf dem Programm, vor allem in Südhessen. Mit 38 Grad wird es so heiß wie noch nie in diesem Jahr.

Wenn nicht sowieso Sommerferien wären, hätten Hessens Schüler beste Aussichten auf Hitzefrei. Denn am Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 38 Grad - hessischer Rekord für dieses Jahr. "Die Spitzenwerte erwarten wir für die Wetterau über das Ried bis hin zur Bergstraße", sagte hr-Wetterexperte Mark Eisenmann am Dienstagmorgen. Doch auch die Nordhessen müssen schwitzen: Hier werden immerhin bis zu 35 Grad erwartet.

Für Abkühlung muss man selbst sorgen: im Schwimmbad oder mit einer kalten Dusche. Hier und da könnten zwar ein paar Quellwolken auftauchen, die lokal Schauer oder sogar ein Gewitter bringen, aber bei den meisten Hessen dürfte es trocken bleiben. "Wenn ein Gewitter kommt, könnte es allerdings Unwetterpotenzial haben", warnt Eisenmann.

Tropische Nächte

Das nächtliche Lüften bringt in der kommenden Nacht auch nicht allzu viel, besonders in den aufgeheizten Großstädten in der südlichen Hälfte Hessens. Mit Temperaturen über 20 Grad gibt es dort wieder einmal eine "tropische Nacht".

Für die kommenden Tage sagt der hr-Wetterexperte zwar "zwei, drei Grad weniger" voraus, aber letztlich bringt er es so auf den Punkt: "Es bleibt heiß." Und bis auf ein paar lokale Hitzegewitter ist auch kein Niederschlag in Sicht. Am Freitag könnten es sogar wieder 37 Grad werden - also ein Grad "kühler" als am vermutlich heißesten Tag des Jahres, der uns jetzt bevorsteht.

