Unrat und Müll, soweit das Auge reicht - so sieht es regelmäßig aus, am Parkplatz Rodgau Ost an der B45. Das hier Müllabladen verboten ist, scheint niemanden zu interessieren. Immer wieder entsorgen Menschen hier illegal ihren Müll. Hessen Mobil reinigt hier alle drei bis vier Wochen - und sofort wird neuer Müll abgeladen. Jedes Mal mehrere Tonnen, so ein Sprecher. Das Geld für die Entsorgung fehlt dann anderer Stelle. Wer hier seinen Müll ablädt, ist unklar.