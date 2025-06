Auf der B278 zwischen Hilders und Tann-Lahrbach (Fulda) sind am Donnerstag zwei Autos zusammengeprallt.

Veröffentlicht am 19.06.25 um 19:32 Uhr

Der 88-jährige Fahrer eines BMW sei aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, habe einen entgegenkommenden Opel touchiert und sei dann in den Straßengraben gefahren, so die Polizei. Beide Fahrer und die Beifahrerin im Opel wurden leicht verletzt. Die B278 war wegen der Unfallaufnahme für 45 Minuten gesperrt.