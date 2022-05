Ein Motorradfahrer ist in Hilders (Fulda) in einer Kurve gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 57-Jährige am Freitagnachmittag in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen, mit einem Regeneinlass kollidiert und gestürzt. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.