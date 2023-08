Hilferufe an Lahn - Suchaktion in Gießen

Nach einem Notruf sucht die Polizei am Lahnufer in Gießen seit der Nacht zum Samstag nach einem Mann.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte eine Zeugin gegen 2.20 Uhr Hilferufe am Uferweg gehört. Nach Angaben der Polizei bestätigte auch die darauf eingetroffene Streife der Polizei Hilferufe im Lahnbereich. Eine Suchaktion in der Nacht blieb jedoch zunächst erfolglos. Die Suche nach dem Unbekannten soll im Laufe des Samstags an der Lahn fortgesetzt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.